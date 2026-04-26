日本経済新聞と日経メディカルオンラインの共同調査（2026年3月実施、回答医師7460人）で、医師の地域偏在に対する危機感の大きさが改めて浮き彫りになった[1]。地域間の偏在が「非常に深刻」「やや深刻」と答えた医師は合計46％。小規模な自治体ほど危機感は強く、町村部では上記のような回答が65％に達した。一方、東京23区では29％にとどまっている。医師の偏在問題、その裏側には一体どのようなメカニズムがあるのだろうか