俳優の高畑淳子が、28日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。高畑淳子＝テレビ朝日提供俳優生活50年を迎えた高畑。現在71歳だが、70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としているそうで、なかでも記憶力の低下は仕事にも影響があり、セリフ覚えに苦戦しているそう。目の付くところにセリフを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどになっ