71歳女優、弟2人が生後間もなく死去 95歳で逝った母が抱えていた思いに涙
俳優の高畑淳子が、28日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
高畑淳子 ＝テレビ朝日提供
俳優生活50年を迎えた高畑。現在71歳だが、70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としているそうで、なかでも記憶力の低下は仕事にも影響があり、セリフ覚えに苦戦しているそう。目の付くところにセリフを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどになったと話す。
俳優人生で一番の恩人は西田敏行さん。家が建つほどご馳走になり、旅公演でのお酒にまつわる大失敗は忘れられないと笑う。
また、地元・香川県を何があっても離れなかった母は、孫が生まれることがわかるとすぐに上京し同居してくれたそう。
晩年、認知症だった母は施設に入り95歳で亡くなったが、亡くなるまで心に深い悲しみを抱えていたという。
実は高畑には生まれてすぐに亡くなった2人の弟が。いま思えば孫に対して私の出番と張り切ってくれたのはそんな思いがあったからと涙を拭っていた。
高畑淳子 ＝テレビ朝日提供
俳優生活50年を迎えた高畑。現在71歳だが、70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としているそうで、なかでも記憶力の低下は仕事にも影響があり、セリフ覚えに苦戦しているそう。目の付くところにセリフを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどになったと話す。
また、地元・香川県を何があっても離れなかった母は、孫が生まれることがわかるとすぐに上京し同居してくれたそう。
晩年、認知症だった母は施設に入り95歳で亡くなったが、亡くなるまで心に深い悲しみを抱えていたという。
実は高畑には生まれてすぐに亡くなった2人の弟が。いま思えば孫に対して私の出番と張り切ってくれたのはそんな思いがあったからと涙を拭っていた。