初めての電動おもちゃは、子猫たちには刺激が強すぎたようで…？可愛らしいドン引きのリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、「ドン引き顔がかわいいw」「あの坊っちゃんがビビるってw」「おもちゃはっや、あの速さで向かってきたら怖いよねw」といったコメントが寄せられました。 【動画：保護子猫たち→初めて『電動のおもちゃ』を見た結果…微笑ましすぎる『リア