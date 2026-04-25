ボートレース桐生の「第２９回東京スポーツ杯」は２５日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の丸野一樹（３４＝滋賀）が逃げ快勝。自身３２回目の優勝を飾った。優勝戦は枠なりの３対３。インからコンマ１５のＳ放つと、３号艇・塩田北斗、４号艇・常住蓮ら、強敵の攻めを受け止めて先マイ。バックで早々と独走態勢に持ち込み、優勝をつかみ取った。レース後は「スタートしっかり行けたし、１Ｍも外の雰囲気を感じ取れて、余