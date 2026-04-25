ボートレース桐生の「第２９回東京スポーツ杯」は２５日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の丸野一樹（３４＝滋賀）が逃げ快勝。自身３２回目の優勝を飾った。

優勝戦は枠なりの３対３。インからコンマ１５のＳ放つと、３号艇・塩田北斗、４号艇・常住蓮ら、強敵の攻めを受け止めて先マイ。バックで早々と独走態勢に持ち込み、優勝をつかみ取った。



レース後は「スタートしっかり行けたし、１Ｍも外の雰囲気を感じ取れて、余裕のある１Ｍでした。初動でモンキーした瞬間の舟が返る感じで、逃げた手応えを感じました」と会心のレースを振り返った。

今節は９戦８勝２着１本の準パーフェクト。圧倒的なパワーで主役の座は譲らなかった。それでも「結果は良かったけど、ちょっと課題が残りますね。自分の中ではレースで納得いっていなかったり、調整面ではもっと早いうちに仕上げられたんじゃないかなと思います」と、完璧な結果でも自分自身に厳しくおごらない。それが丸野の強さだ。

今年７月には地元のびわこで２３年ぶりのＳＧ開催となる「ボートレースダービー」が控える。それだけに「まずはびわこのＳＧがひとつの目標です」と地元の大舞台が最大のターゲット。

「でも、その前にオールスター、グラチャンがあるので、そこで先に結果を出したいです」。まずは目の前のＳＧで結果を残し、地元ＳＧに最高のリズムで臨むつもりだ。