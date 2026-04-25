◆東京六大学野球春季リーグ第３週第１日▽法大６―２早大（２５日・神宮）昨春のリーグ戦を制した早大が、今春最多となる６失点で法大に敗れ、初戦を落とした。先発の宮城誇南（こなん）投手（４年＝浦和学院）が６回４失点。５回までに５安打１失点と粘投も、６回には失策も絡み３点の追加点を許した。小宮山悟監督（６０）は、「あそこで踏ん張れなかったのが残念」と評しながらも、「エラーがなければ締まった試合になった