俳優の黒木ひかりさん（25）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「めっちゃ絶景」黒木さんは、「スケスケで少しヒヤヒヤした！笑」といい、床から景色が透けて見える展望デッキらしき場所で撮影したショットを含む、10枚の写真と動画を投稿した。さらに、「そして階段長い！」と明かしつつ、「でもめっちゃ絶景」と締めくくった。インスタグラムに投稿された写真では、オフホワイトの長袖ニッ