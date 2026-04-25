サイコムは4月23日、デュアル水冷ワークステーションPCにシリーズ最上位となる「Lepton Hydro Extreme WSTRX50A」を追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。サイコム、Ryzen Threadripper×GeForce RTX 5090ダブル水冷ワークステーションPCCPUとGPUの両方に水冷クーラーを採用するワークステーションPCに、最大構成ではRyzen Threadripper 9980Xも選択できる最上位モデルが加わったという内容。GPUに