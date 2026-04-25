ガラパゴス携帯ことガラケーは、日本で独自に進化を遂げた携帯電話です。現在ではスマートフォンの普及に伴い、ガラケーを見かける機会は大きく減りました。そんなガラケーですが、2026年の3月末をもって3Gサービスが終了したことをご存じでしょうか？ 本記事では、3Gサービスが終了した背景に加え、ガラケーからスマホに乗り換えると携帯代がどのくらい高くなるか、費用を安く