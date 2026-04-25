犬が散歩中に寝転ぶ理由3つ 1.歩きたくない 犬が散歩中にゴロンと寝転がってその場を動こうとしないとき、「歩きたくない」「そっちには行きたくない」という意思表示をしている可能性があります。 犬が散歩中にそうした意思を持つことはよくあることで、座って動かなくなる場合もありますし、グイグイと引っ張って好きな方向に歩いていく場合もあります。 そうした別の方法で意思表示をしたものの、飼い主さんに