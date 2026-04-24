4月24日、須崎市の量販店に高齢者が運転する車が突っ込む事故があり、店内にいた40代の男性が胸などにけがをしました。警察によりますと、24日午後0時半ごろ、須崎市神田のマルナカ須崎店で駐車場に停めていた軽自動車がバックの状態で店舗のフードコート付近に突っ込みました。車を運転していた須崎市の80代男性にけがはありませんでしたが、事故の衝撃でフードコートの机が押し出され、店内で座っていた