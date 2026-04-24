4月20日、三陸沖を震源とする地震で県内でも『長周期地震動』が観測されました。あらためてその『危険性』と『備え』について専門家に聞きました。 4月20日午後5時前、青森県で震度5強を観測した地震。県内では新潟市や長岡市などで震度3を観測しました。新潟市中央区にあるUXの報道フロアも揺れを感じましたが、その体感は･･･。 ■岡拓哉アナウンサー 「ゆっくりした横揺れを感じます。長く揺れています。」