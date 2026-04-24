【GiGOクレーンゲームオアシス丸亀】 5月2日10時 オープン予定 場所：香川県丸亀市蓬莱町56-1 パブリックプラザ丸亀 GENDA GiGO Entertainmentは、クレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス丸亀」を5月2日10時にオープンする。 香川県丸亀市の複合商業施設「パブリックプラザ丸亀」にある「GiGO」が、クレーン