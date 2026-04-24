【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】ワイドショーで最近、「事件リポーター」を見なくなったのはなぜですか？ぶっちゃけテレビ業界の情報管理は穴だらけです。編集やMA（録音など）は外部の編集スタジオで行うことが多いのですが、あちこちの番組の台本やら内部資料がそのへんに落ちてますよ。どんな情報でもすぐ紙にコピーして配るし、それを捨てる時にも一応廃棄規定はある場合が多いのですが、実際にはみ