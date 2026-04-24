岩手県大槌町で4月22日に発生した山林火災の消火活動などにあたるため、24日、山形県内の消防署から合わせて124人が派遣されました。岩手県大槌町に24日派遣されたのは、県内11の消防本部隊員合わせて124人です。このうち、山形市消防本部からは8隊22人が派遣されました。岩手県大槌町では4月22日2か所で山林火災が発生。町によりますとこれまでのところ合わせて1176ヘクタールが焼けたということです。また、この火事の影響