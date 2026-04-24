三菱のフラッグシップSUVであるアウトランダーPHEVは、2024年10月のマイナーチェンジによりバッテリーの改良や容量アップ、日本初となるYamaha製オーディオの採用などにより、よりタフで使い勝手のいいクルマへと大幅に進化。今、日本でもっとも売れているPHEVのポテンシャルを、車中泊で日本1周した経験を持つ黒木美珠が、アウトドア目線で徹底チェック。アウトランダーPHEVの魅力を深掘りする 快適なアウトドアライフを支えるP