「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）巨人ドラフト４位の皆川岳飛外野手が五回の第２打席でプロ初安打をマークした。３ボールから平良の１４２キロを仕留め、中前へ。記念球が三塁ベンチに返された。皆川は「何とか一本を出そうと。３ボールから待てのサインがなかったので思い切り振り抜こうという気持ちで。センターに飛んで良かった」と安どの表情。ただ、次打者浦田の右前打で三塁を狙い、タッチアウトと