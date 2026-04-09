2026年4月8日にXの投稿機能がアップデートされ、投稿作成中に画像にモザイクを追加できるようになりました。また、アメリカや日本向けに提供されていた自動翻訳機能が全世界に向けて展開されています。Ladies and gentlemen, we're launching a brand new Photo Editor in our post composer.It has long-overdue features like drawing & text. But we also included special add-ons that are unique to X:• Edit