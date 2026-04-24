【モデルプレス＝2026/04/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月22日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿のカフェショットを公開した。【写真】「今日好き」出身19歳美女「憧れのスタイル」美脚際立つミニ丈カフェコーデ◆榊原樹里、ミニボトムコーデのカフェショット公開榊原は「可愛いカフェ見つけた」とコメント。透け感の