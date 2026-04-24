「今日好き」榊原樹里（じゅり）、美脚際立つミニボトム黒コーデのカフェショット公開「美少女すぎる」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月22日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿のカフェショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「憧れのスタイル」美脚際立つミニ丈カフェコーデ
榊原は「可愛いカフェ見つけた」とコメント。透け感のあるレースの袖のトップス、ミニボトム、ブーツを黒でまとめたコーディネートでカフェのソファーに座っているショットを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「黒コーデ似合ってる」「いつもと違う雰囲気も素敵」「美少女すぎる」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「憧れのスタイル」美脚際立つミニ丈カフェコーデ
◆榊原樹里、ミニボトムコーデのカフェショット公開
榊原は「可愛いカフェ見つけた」とコメント。透け感のあるレースの袖のトップス、ミニボトム、ブーツを黒でまとめたコーディネートでカフェのソファーに座っているショットを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒コーデ似合ってる」「いつもと違う雰囲気も素敵」「美少女すぎる」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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