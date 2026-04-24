和歌山競輪のF2モーニングは24日、2日目を終えた。A級準決勝の5Rは白上翔（37＝滋賀）が制した。神奈川3車ラインの斎藤雄行（30）が前受けから中四国ラインを警戒して外へ振っていたところ、単騎で切れ目にいた白上が俊敏に内をすくった。結局、逃げた斎藤の番手にハマって初日から連勝した。「ちゃんと周りが見えている。いいところで反応よく動けている。（成績を残せない時期は）何が悪かったのか。練習はずっとやってい