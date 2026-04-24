【モデルプレス＝2026/04/24】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）による育児観察リアリティ番組「TXTの育児日記」（全10話）が、5月1日11時よりLeminoにて日韓同時独占配信される。【写真】TXTスビン「口元がそっくり」な甥っ子顔出し◆TXTバラエティ番組、Leminoで配信決定同番組は、TOMORROW X TOGETHERが赤ちゃんと過ごす様子を描いた育児観察リアリティ番組で、アイドルバラエティの伝説と