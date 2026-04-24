TXT冠番組、Leminoで独占配信決定 赤ちゃんと過ごす様子描く【TXTの育児日記】
【モデルプレス＝2026/04/24】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）による育児観察リアリティ番組「TXTの育児日記」（全10話）が、5月1日11時よりLeminoにて日韓同時独占配信される。
【写真】TXTスビン「口元がそっくり」な甥っ子顔出し
同番組は、TOMORROW X TOGETHERが赤ちゃんと過ごす様子を描いた育児観察リアリティ番組で、アイドルバラエティの伝説として知られる2000年代初頭の「育児日記」フォーマットが、TOMORROW X TOGETHER版となって、24年ぶりに復活する。
ステージで見せるカリスマ性あふれる姿とは180度異なるメンバーたちのギャップのある魅力が楽しめ、ぎこちない姿ながらも赤ちゃんと共感するメンバーたちのさまざまな育児挑戦記は、見ている人に笑いと温かい気持ちを届ける。（modelpress編集部）
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◆TXTバラエティ番組、Leminoで配信決定
同番組は、TOMORROW X TOGETHERが赤ちゃんと過ごす様子を描いた育児観察リアリティ番組で、アイドルバラエティの伝説として知られる2000年代初頭の「育児日記」フォーマットが、TOMORROW X TOGETHER版となって、24年ぶりに復活する。
ステージで見せるカリスマ性あふれる姿とは180度異なるメンバーたちのギャップのある魅力が楽しめ、ぎこちない姿ながらも赤ちゃんと共感するメンバーたちのさまざまな育児挑戦記は、見ている人に笑いと温かい気持ちを届ける。（modelpress編集部）
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