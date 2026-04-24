タイトーは、トンボ鉛筆の人気文具をモチーフにした「タイトーくじトンボ鉛筆」を25日から全国のミニストップやホビーショップ、書店などで順次発売する。定番の「モノ消しゴム」をはじめとした文房具が、ぬいぐるみや日用品として展開される。本商品は、長年親しまれてきたトンボ鉛筆の文具をタイトーくじ限定グッズとして展開するもの。なかでも目玉となるA賞は、「モノ消しゴム」を約60センチサイズで再現したぬいぐるみ。ふ