広島電鉄の路面電車について「触れて・学べる」企画展が始まりました。 木庭行人記者「展示に実際に触れるこちらのコーナーでは、懐かしのあの音を聞くことができます」 中区の広電本社ビルで初めて開催される「ろめんてんーひろでんのぞき見展ー」は路面電車についてより知ってもらおうと企画されました。 廃止された猿猴橋町電停の看板や去年３０年ぶりに変わった乗務員の帽子などが展示され、１