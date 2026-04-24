資料ホテルの客室 観光庁が2026年1月の宿泊旅行統計調査（第2次速報値）を公表したことを受け、四国運輸局が管内の状況をまとめました。（以下、全て延べ人数） 1月の四国4県の宿泊者は、約105万5000人（前年同期比＋7.4％）で、そのうち愛媛県の宿泊者が4県で最も多い延べ約35万6000人（前年同期比＋7.2％）、香川県が約32万7000人（同比＋5.8％）でした。高知県は約21万4000人、徳島県は約15万8000人でした。この