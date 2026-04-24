●きょう24日(金)は順調に日ざし復活 気温上昇も順調●「春に三日の晴れなし」続く 次は26日(日)にぐずつく天気＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 前日に天気をぐずつかせた低気圧や前線の雲は東に進んでいます。県内は、今朝はまだ低い雲が残っていますが、このあとは朝鮮半島方面に広がる晴天のエリアの中に入っていき、日中は日ざし十分の陽気になりそうです。 そして、この日ざしとともに日中の気温は多くの所で20度以上となり、