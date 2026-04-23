てんちむとの交際説で一時注目を集めた実業家・りゅうせいが、共同作業を通じて自身の意外な恋愛観を語った。【映像】イケメンと話題！てんちむの元彼と噂の経営者4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生