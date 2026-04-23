この記事をまとめると ■トラックの荷台から黒い牙のようなゴムホースがぶら下がっている場合がある ■牙のようなゴムホースの正体は荷室内で溶けた霜を排出する排水用のパイプだ ■主にホームセンターなどで売っているウォーターパイプを用いて作っている トラックからぶら下がってる牙の正体 走行中にバンタイプトラックの後ろについたとき、妙に存在感のある黒い牙のようなパーツを目にしたことはないだろうか。それもほとん