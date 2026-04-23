Ｊ１町田が２３日、ＡＣＬＥ決勝・アルアハリ戦を前にオンライン取材を行った。黒田監督は敵地での完全アウェーの雰囲気を警戒。「Ｊリーグとは違う迫力というか、罵声も含めて。精神的なところも含めて準備をやっていかないとのみ込まれて終わることも想定できる」と話した。初出場で決勝進出を決め、頂点まであと一つ。「失うものはないくらいの気持ちで戦いたい」と力を込めた。準決勝でけがから復帰したＦＷ相馬は「正直