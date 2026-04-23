アツアツの鉄板の上でジュージューと音を立てながら豪快に焼き上げられるのは、アメリカ産牛肉を使ったボリューム満点のハラミステーキ。取材したのは、肉汁があふれる大きなハンバーグや食べ応えのある牛ハラミ肉などが楽しめる東京・墨田区の人気ステーキハウス「ヌーベルバーグ」。しかし、オーナーが今頭を悩ませているのは、輸入牛肉の仕入れ価格高騰です。ヌーベルバーグ・清水恒章オーナー：お肉屋さんから情報があって、（