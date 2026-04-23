広島市内のデパートで人気キャラクター「スヌーピー」のグッズを販売するイベントが始まりました。23日から、福屋八丁堀本店で始まったのは「スヌーピーフェスティバル」です。会場に並ぶグッズの数は約5000種類に上ります。今回のイベント限定や、広島をモチーフにしたものなど、貴重なグッズを目当てに初日から多くの人が訪れました。買い物かごに、たくさんのグッズを入れてい