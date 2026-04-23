お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（51）が22日放送の文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。シングルファーザーとなってからの子育てについて語った。二郎は2018年に急性心不全・呼吸不全で入院。21年には新型コロナウイルスに感染し重症化、危篤状態に陥り、延命治療として人工透析がスタート。同年に離婚しシングルファーザーになった。23年3月には腎移植手術を受けた