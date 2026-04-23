西武は23日、7月開催の5試合をファッションブランド「VARZAR（バザール）」とコラボした「VARZAR×ライオンズコラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。球団によると、アンバサダーとして元カントリーガールズで小関ファーム監督の長女、小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんの3人が就任するという。小関さん、森戸さんは7月23日の日本ハム戦でセレモニアルピッチに登場。試合前のミニラ