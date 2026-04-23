※2025年11月撮影トップ画像は、これから訪問する「森の美術館」で頂戴したポストカード。9年前、2016年の写真です。館長の森さんは「本当に森の中にできた美術館だったのですよ」と笑っておられました。森館長が、森の中に美術館をオープンした経緯を説明されています。しかし、流山市全体で急速な宅地化が進んでいます。近隣に流山市立おおぐろの森小学校とおおぐろの森中学校が開校するなど「森の美術館」を囲む風景もかなり変