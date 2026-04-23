＜シェブロン選手権事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞「現地で見てもらうと自信にもなる。ラウンド中も攻め方の話ができたりするので、いい。この状態を試合で発揮できるように頑張りたい」【写真】父もコースで熱血指導山下美夢有は、コーチの父・勝臣（かつおみ）さんが駆けつけたコースで、スイング面のねじ巻きに成功した。強い気持ちで、2つ目のメジャータイトル制覇へ向かってい