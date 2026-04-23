東京都は例年5月前後から開始していた「クールビズ」を3日より前倒しで開始した。 クールビズは現東京都知事の小池百合子氏が2005年の環境大臣就任時にスタートさせたキャンペーンで、衣服の軽装化を図ることで環境負荷を軽減させる狙いがあるという。 小池都政となった2016年からは東京都および東京都庁を中心に行われているが、今年からクールビズに大きな改正があったという。それは、「短パ