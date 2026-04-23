イスラエル占領下のヨルダン川西岸の村ムガイルで、イスラエル人入植者の銃撃により死亡したとされるパレスチナ人2人の遺体に寄り添う親族＝21日/Zain Jaafar/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸で、イスラエル人入植者が学校を襲撃し、14歳の少年などパレスチナ人2人を射殺した。パレスチナ保健省などが明らかにした。現場をとらえた映像には、ヨルダン川西岸中部の村ムガイルで戦闘服姿