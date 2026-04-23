あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「good game」の略語は？「good game」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット2文字で表しますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「gg」でした！ggとは、ゲーム用語で「よい試合だった」「対戦、楽しかったよ」という意味で、日本をは