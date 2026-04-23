【略語クイズ】「good game」の略語は？わからなかったらヒントをチェック！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、アルファベット2文字で表しますよ。

「good game」の略語はなんでしょうか？

正解は「gg」でした！

ggとは、ゲーム用語で「よい試合だった」「対戦、楽しかったよ」という意味で、日本をはじめとして、さまざまな国の人たちとプレイできるオンラインゲーム上でよく使われる言葉です。

ちなみに、「ggwp（good game well played）」という言葉もあります。

意味としては「よいゲームだった」という似たような意味を持っていますが、短く使い勝手がよいことから、ggのほうが使われるシーンが多いそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『マイナビニュース』