【略語クイズ】「good game」の略語は？わからなかったらヒントをチェック！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「good game」の略語は？
「good game」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、アルファベット2文字で表しますよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「gg」でした！
ggとは、ゲーム用語で「よい試合だった」「対戦、楽しかったよ」という意味で、日本をはじめとして、さまざまな国の人たちとプレイできるオンラインゲーム上でよく使われる言葉です。
ちなみに、「ggwp（good game well played）」という言葉もあります。
意味としては「よいゲームだった」という似たような意味を持っていますが、短く使い勝手がよいことから、ggのほうが使われるシーンが多いそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『マイナビニュース』
ライター Ray WEB編集部