日本テレビ系バラエティー番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜・後８時）が２２日に放送され、ＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太が悩みを告白した。この日は「ダイエットはつらいよＳＰ」をテーマにＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ・増田彩乃、お笑いコンビ「おかずクラブ」ら「太りやすい」というゲストを招いて放送した。その中で司会のお笑いコンビ「千鳥」のノブに「渡辺くんは太っていたことはあるんですか？」と質問。渡