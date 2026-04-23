◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ヤクルト（２２日・マツダ）降りしきる雨の中、真っ赤に染まったスタジアム。お立ち台でヤクルト・山野太一投手（２７）は誇らしげに胸を張った。「地元が山口で昔はカープファンでしたが、これからはヤクルトのために頑張っていきます」。開幕から無傷の４戦４勝でハーラー単独トップに躍り出た。チームでは１５年に６戦６勝を記録した山中以来１１年ぶり。幼少時から通い慣れた球場で球団史に