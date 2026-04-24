きれい見えも快適さも、どちらも叶えたい大人女性へ。ナノ・ユニバースが提案する新ボトムシリーズ「GRACETECH PANTS Vol.2」が公開されました。女優の加藤ローサが着こなすスタイルは、初夏にぴったりの軽やかさと華やかさが魅力♡毎日のコーデをもっと自由に楽しめる、注目のパンツをご紹介します。 美しさ×機能性の新定番 「GRACETEC（グレーステック）」は、上品さと機能性を融合