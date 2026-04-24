イランのモジタバ・ハメネイ師（ゲッティ＝共同）【テヘラン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは23日、イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師が米国とイスラエルによる攻撃で重傷を負い、現在も治療を受けていると報じた。片脚は3度の手術を受け、顔面や唇には重度のやけどを負い、会話は困難という。イラン政府高官らの話としている。モジタバ師は2月28日、前最高指導者アリ・ハメネイ師を殺害した米イスラエルによる爆撃に巻