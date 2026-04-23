◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ヤクルト（２２日・マツダ）

降りしきる雨の中、真っ赤に染まったスタジアム。お立ち台でヤクルト・山野太一投手（２７）は誇らしげに胸を張った。「地元が山口で昔はカープファンでしたが、これからはヤクルトのために頑張っていきます」。開幕から無傷の４戦４勝でハーラー単独トップに躍り出た。チームでは１５年に６戦６勝を記録した山中以来１１年ぶり。幼少時から通い慣れた球場で球団史に名を刻んだ。

ぬかるんだマウンドも気にならない。左腕から最速１４９キロの速球、シンカー、スライダーを投げ分けて連打を許さない。走者を出しても要所を締めて、今季初めて６回を無失点でしのいだ。「試合を作れたことがよかったと思います」。打っては４回１死二、三塁で中堅へ飛球を打ち上げた。６年目で初の犠飛。４戦すべてに「８番・投手」で打席に立って連続試合安打は３で途切れたが３打点目。「来た球を思い切り遠くに飛ばす感じです」。バットで自らを助けた。

プロ初登板初先発となった２１年４月１日のＤｅＮＡ戦（横浜）は２回途中７失点で降板。当時、２軍を率いていた池山監督も感無量だ。「プレートの位置やフォームを変えたりといろいろ見てきた。ようやくここまでたどり着いた」と目を細めた。自身最多は昨季の５勝だが４月にして４勝目。「調子に乗らず謙虚に試合も丁寧に。一日一日を過ごしていきたい」と山野。この日はポケモンとのコラボデーも「ピカチュウしか知りません」と笑った。２位阪神が敗れゲーム差は１・５に。謙虚な左腕がヤクルトの“最強ポケモン”になって首位のチームを支えていく。（秋本 正己）