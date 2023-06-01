【Amazonセール：ヴィノスやまざき ワイン】 開催期間：4月22日～5月6日23時45分 【拡大画像へ】 Amazonで、ヴィノスやまざきのワインがセール価格で販売されている。セール期間は5月6日23時45分まで。 セールの対象となっているのは、低アルコールかつ甘口の赤ワインとして人気の「ソレイユ」より、ワンランク上の「ソレイユ･キュヴェ･ユウコ・プレス