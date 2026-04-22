◇パ・リーグ日本ハム5―4楽天（2026年4月22日エスコンF）日本ハムは延長10回にサヨナラ勝ち。7番手で登板した島本浩也が、阪神から移籍後初勝利を挙げた。4―4の延長10回にマウンドへ。先頭への四球で1死二塁とするも、浅村をフォークで空振り三振。続く村林は申告敬遠し、最後は黒川を二ゴロに抑えた。昨年11月に伏見とのトレードで日本ハムに移籍。今季9試合目での初白星に「自分がいったところでゼロで帰ってく