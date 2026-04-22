記録的な早さで桜前線が北上しています。函館・帯広・札幌などで開花が発表され、すでに満開の地域もあります。みなさんのマチにはいつ、桜前線が到着するのでしょうか。（向山記者）「きょうの札幌市内、少し風は強いですが、風にも負けずサクラが力強く咲き誇っています。きれいです」ひらひらと揺れる淡いピンク色のサクラの花。札幌市豊平区の寒地土木研究所では、１７０本ものチシマザクラが見ごろを迎え、４月２０日から無料