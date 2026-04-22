レーンECBチーフエコノミスト ユーロ圏の金融構造が現在、ユーロ建ての安全資産不足によって制約を受けている ドイツ国債（Bund）が主要なベンチマークとして機能してはいるものの、その供給量は世界の需要を満たすにはあまりに限定的 真に自律的な金融システムに必要な深い流動性を提供できていない